Stand: 11.02.2021 13:38 Uhr Bremer Bürgermeister kritisiert Rummenigge-Aussagen massiv

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat den Impfvorstoß von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge massiv kritisiert. "Was mich besonders gewundert hat, ist, wie man simples Vordrängeln 'Ich will zuerst geimpft werden' dann noch versucht, als Realisierung einer gesellschaftlichen Vorbildfunktion zu verkaufen", sagte der SPD-Politiker. "Da muss man erstmal drauf kommen, indem man sagt: Wir ziehen vorbei an Erzieherinnen und Erziehern, an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, vielleicht auch an medizinischem Personal und Polizisten." Rummenigge hatte zuvor bei "Sport1" gesagt: "Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten." | 11.02.2021 13:33