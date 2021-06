Stand: 18.06.2021 11:43 Uhr Bremens Ihorst auf Leihbasis nach Braunschweig

Einen Tag nach der Verpflichtung von Benjamin Girth (Holstein Kiel) und Maurice Multhaup (VfL Osnabrück) hat Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig erneut einen Neuzugang aus dem Norden verpflichtet. Vom Zweitligisten Werder Bremen wechselt Luc Ihorst auf Leihbasis zu den "Löwen". Der 21 Jahre alte Angreifer, der alle Bremer Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat, war in der vergangenen Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen. In 20 Partien gelangen ihm zwei Treffer und eine Torvorlage. "Luc Ihorst ist ein körperlich sehr präsenter Stürmer, der trotz seiner Körpergröße über viel Tempo verfügt. Er ist nahezu beidfüßig und technisch gut ausgebildet“, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Sport, Peter Vollmann. Wechselbörse | 18.06.2021 10:41