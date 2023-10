Stand: 17.10.2023 22:01 Uhr Bremens Ducksch befürwortet BVB-Rückholaktion per Privatjet

Werder Bremens Angreifer Marvin Ducksch hat die geplante Rückholaktion der Dortmunder Nationalspieler per Privatjet begrüßt. "Ich finde es gut", sagte der 29-Jährige bei einer Medienrunde am Dienstag auch in Anbetracht der späten Anstoßzeit beim Länderspiel des DFB-Teams gegen Mexiko am Mittwoch deutscher Zeit um 2 Uhr. Dennoch sieht der Offensivspieler einen möglichen Trumpf vor der Partie in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr): "Ist natürlich keine optimale Vorbereitung würde ich sagen, aber das müssen wir als Vorteil sehen." | 17.10.2023 22:01