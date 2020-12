Stand: 28.12.2020 16:28 Uhr Bremen rechnet wieder mit Bittencourt, Selke und Füllkrug

Bundesligist Werder Bremen rechnet vor dem ersten Spiel des neuen Jahres am Sonnabend gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr) mit der Rückkehr mehrerer zuletzt fehlender Offensivspieler. "Davie Selke und Leo Bittencourt trainieren wieder mit. Auch Niclas Füllkrug wird morgen anteilig mit der Mannschaft trainieren", sagte Lizenzspielerleiter Clemens Fritz am Montag. Die Bremer absolvierten am Montag ihre erste Trainingseinheit nach den Weihnachtsfeiertagen. Die Coronatests bei allen Spielern und Trainern seien zuvor negativ gewesen, bestätigte Fritz. | 28.12.2020 16:27