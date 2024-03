Stand: 01.03.2024 11:00 Uhr Bremen-Gastspiel der Hamburg Sea Devils lockt Fans an

Die Hamburg Sea Devils erfreuen sich auch in Bremen einer großen Anhängerschaft. Wie die European League of Football am Freitag mitteilte, sind für das Spiel am 2. Juni gegen die Paris Musketeers iim Weserstadion bereits 5.000 Karten verkauft worden. Die Hamburger sind in der neuen Saison bei ihren Heimpartien viel auf Reisen. Außer in Bremen spielen die Sea Devils auch zweimal in Hannover sowie im kroatischen Sibenik. | 01.03.2022 11:00