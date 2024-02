Stand: 15.02.2024 21:53 Uhr Breitenreiter wird Teammanager von Huddersfield Town

André Breitenreiter, einst Trainer bei Hannover 96, wird neuer Teammanager von Huddersfield Town und damit erstmals in England arbeiten. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist vermeldete am Donnerstagabend die Verpflichtung des 50 Jahre alten gebürtigen Langenhageners, der zuletzt von Juli 2022 bis zum 6. Februar 2023 in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gearbeitet hatte. Breitenreiter erhält in Huddersfield einen Vertrag bis 2026, er folgt auf Darren Moore, der im Januar entlassen worden war. | 15.02.2024 21:50