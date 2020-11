Stand: 07.11.2020 11:49 Uhr Breitenreiter: Aufstieg für HSV und 96 fast schon Pflicht

Für Trainer Andre Breitenreiter sind der Hamburger SV und Hannover 96 Favoriten in der 2. Fußball-Bundesliga. "Normalerweise führt in dieser Saison kein Weg am HSV und an Hannover 96 vorbei. Beide Vereine haben die mit Abstand stärksten Kader und die größte Qualität zur Verfügung. Da ist der Aufstieg fast schon Pflicht", sagte er den Zeitungen des shz. Auch mit Holstein Kiel sei zu rechnen, so Breitenreiter: "Kiel scheint sehr gewachsen und eingespielt zu sein, denen traue ich diesmal sehr viel zu." | 07.11.2020 11:46