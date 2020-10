Stand: 21.10.2020 13:12 Uhr Braunschweiger Dornebusch für ein Spiel gesperrt

Felix Dornebusch vom Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel belegt worden. Der Eintracht-Torwart hatte in der Partie gegen den VfL Bochum (2:1) am vergangenen Sonnabend die Rote Karte gesehen, nachdem er bei einer Rettungsaktion außerhalb des Strafraums den Ball mit dem Unterarm berührt hatte. Dornebusch fehlt den "Löwen" damit lediglich beim Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr) bei Jahn Regensburg. | 21.10.2020 13:11