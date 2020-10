Stand: 09.10.2020 15:01 Uhr Braunschweiger Basketballer holen US-Profi zurück

Die Basketball Löwen Braunschweig haben sich für die kommende Bundesliga-Saison mit dem erfahrenen US-Profi Bryon Allen verstärkt. Der 28 Jahre alte Guard spielte 2017 schon einmal für die Baskets Oldenburg in der BBL und war in seiner Karriere auch schon in Italien, der Türkei, in Tschechien, Polen und zuletzt in Kroatien bei KK Zadar aktiv. Nach Angaben seines neuen Vereins unterschrieb er in Braunschweig einen Vertrag eine Saison. | 09.10.2020 15:01