Braunschweig verpflichtet Wolfsburger May

Eintracht Braunschweig, Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga, setzt seinen Kaderumbruch vor dem Start in die neue Saison weiter fort. Mit dem 22 Jahre alten, talentierten Mittelfeldspieler Iba May haben die "Löwen" bereits den neunten Neuzugang verpflichtet. May wechselt vom VfL Wolfsburg nach Braunschweig, wie die "Wölfe" mitteilten. Beim Bundesligisten stand May zuletzt sechsmal im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz. Wechselbörse | 18.08.2020 14:10