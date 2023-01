Stand: 21.01.2023 20:36 Uhr Braunschweig siegt bei den Hamburg Towers

Die Hamburg Towers haben den erhofften Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga erneut verpasst. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky dem bisherigen Vorletzten Löwen Braunschweig mit 83:92 (41:49) und kassierte damit unter ihrem neuen Coach wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie. Bester Werfer der Partie war Hamburgs Kendale McCullum mit 26 Punkten. Er musste jedoch im Schlussviertel nach seinem fünften Foul vom Feld. | 21.01.2023 20:30