Stand: 29.01.2021 14:38 Uhr Braunschweig holt Ji, Osnabrück verleiht Köhler

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Dong-won Ji vom 1 FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 29-Jährige kommt bis Saisonende auf Leihbasis vom Bundesligisten. Für Mainz und zuvor den FC Augsburg lief der Offensivakteur 136 Mal in der Bundesliga auf. Ligarivale VfL Osnabrück hat unterdessen Mittelfeldspieler Sven Köhler an den SC Verl ausgeliehen. Nach Club-Angaben vom Freitag wird der 24-Jährige auf eigenen Wunsch in der Rückrunde für den Tabellensechsten der Dritten Liga auflaufen. Seinen auslaufenden Vertrag in Osnabrück hatte er zuvor um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Wechselbörse | 29.01.2021 14:31