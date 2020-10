Stand: 14.10.2020 19:48 Uhr Braunschweig gegen Bochum mit Personalsorgen

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig geht mit Personalsorgen in das Duell mit dem VfL Bochum am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Die die verletzten beziehungsweise angeschlagenen Niko Kijewski, Leon Bürger, Iba May und Suleiman Abdullahi fallen sicher aus. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Leandro Putaro, Marcel Bär und Felix Kroos. Mittelfeldspieler Patrick Kammerbauer steht dagegen vor einer Rückkehr in den Kader. | 15.10.2020 16:22