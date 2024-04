Stand: 13.04.2024 19:10 Uhr Braunschweig gegen 96: Fans stimmen sich auf Niedersachsen-Derby ein

Die Fans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 haben sich am Sonnabend mit Besuchen bei den Abschlusstrainings ihrer Teams auf das Niedersachsenderby in der 2. Fußball-Bundesliga eingestimmt. Zur Einheit von 96 kamen rund 4.000 Fans ins Stadion und feuerten die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl lautstark an. Auch in Braunschweig waren zahlreiche Fans zum Trainingsgelände gekommen. | 13.04.2024 19:00