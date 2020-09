Stand: 04.09.2020 10:47 Uhr

Braunschweig bestreitet Testspiel in Halle

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat ein weiteres Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung vereinbart. Die "Löwen" treten am 12. September (14 Uhr) beim Drittligisten Hallescher FC an. "Nach dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal gegen Hertha wollen wir auch die Spieler, die am Abend zuvor nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen sind, noch voll belasten", erklärte BTSV-Coach Daniel Meyer. | 04.08.2020 10:46