Stand: 18.04.2021 14:11 Uhr Braunschweig-Verteidiger Behrendt im Abstiegskampf verletzt

Eintracht Braunschweig muss im Abstiegskampf der Zweiten Liga für mehrere Spiele auf seinen wichtigen Abwehrspieler Brian Behrendt verzichten. Der Neuzugang von Arminia Bielefeld zog sich am Freitagabend beim 0:0 gegen den SC Paderborn einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Das habe eine MRT-Untersuchung am Wochenende ergeben, teilte der Club am Sonntag mit. Die Braunschweiger rechnen vor den letzten fünf Spielen der Saison mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen. | 18.04.2021 14:11