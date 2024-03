Stand: 28.03.2024 08:16 Uhr Boxer Suske nach K.o.: "Lasse mich von so etwas nicht irritieren"

Box-Profi Max Suske hat nach der schweren Niederlage in seiner Heimat Stralsund neuen Mut gefasst. "Das sind alles Erfahrungen, die mich stärker machen", sagte der 21-Jährige. "Der Ausgang verunsichert mich nicht. Es ist mein Traum, irgendwann Champion zu sein. Und da lasse ich mich von so etwas nicht irritieren." Mitte März war Suske im Duell um den Junioren-Weltmeistertitel des Verbands WBC gegen den Argentinier Leonel Eduardo Avila in der zweiten Runde bewusstlos auf den Boden gekracht. | 28.03.2024 08:08