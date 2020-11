Stand: 05.11.2020 15:05 Uhr Boxer Formella steigt zum Hauptkämpfer in London auf

Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella bestreitet am 21. November den Hauptkampf bei einem Kampfabend in London. Sein Gegner in Wembley ist der Brite Conor Benn. Der ursprünglich als Hauptkämpfer vorgesehene Schwergewichtler Alexander Powektin aus Russland kann aufgrund einer Covid-19-Erkrankung nicht antreten. Formella und Benn kämpfen um den Kontinentaltitel der WBA im Weltergewicht. "Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich einen Hauptkampf auf internationaler Bühne bestreite. Das ist unglaublich und motiviert mich umso mehr", sagte der 33-jährige Formella. | 05.11.2020 14:22