Boxen: Sturm feiert in Hamburg Ring-Comeback

Das Comeback des früheren Boxweltmeisters Felix Sturm findet in Hamburg statt. Wie der Universum-Boxstall am Mittwoch mitteilte, steigt der 41 Jahre alte Leverkusener am 19. Dezember im heimischen Gym am Hamburger Fischmarkt gegen den zwölf Jahre jüngeren Düsseldorfer Timo Rost in den Ring. Für Sturm, der im April dieses Jahres wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu drei Jahren Haft verurteilt worden war, ist es ein Comeback nach fast fünfjähriger Ringabstinenz. | 02.12.2020 10:38