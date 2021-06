Stand: 20.06.2021 12:17 Uhr Boxen: Ex-Weltmeister Sturm besiegt 18 Jahre jüngeren Kraft

Profi-Boxer Felix Sturm klettert weiter in der Weltrangliste. Der 42 Jahre alte Ex-Weltmeister bezwang am Samstagabend in Hamburger Universum-Gym seinen 18 Jahre jüngeren Stallgefährten James Kraft im Halbschwergewicht einstimmig nach Punkten (99:91, 96:94, 97:93). Es war Sturms zweiter Sieg nach seinem Comeback im Vorjahr. Seinen nächsten Kampf plant der Kölner, der sich erneut für ein WM-Duell in Position bringen möchte, im Herbst. Gegner könnte Vincent Feigenbutz sein, der den 39 Jahre alten Nuhu Lawal aus Nürnberg durch K.o. in der neunten Runde besiegte. | 20.06.2021 12:15