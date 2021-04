Stand: 24.04.2021 16:35 Uhr Box-Duell um Olympia-Chance: Scheurich unterliegt Hammer

Boxerin Sarah Scheurich (Schwerin) hat am Sonnabend den internen Vergleichskampf auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio gegen Christina Hammer verloren. In ihrer Heimatstadt unterlag Scheurich der 30 Jahre alte Dortmunderin in der Klasse bis 75 Kilogramm Körpergewicht mit 0:5 Punktrichterstimmen. Für Scheurich war es die zweite Niederlage im direkten Duell. Zehn Wochen zuvor hatte sie gegen ihre Rivalin ebenfalls einstimmig nach Punkten verloren. | 24.04.2021 16:35