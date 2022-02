Stand: 16.02.2022 08:45 Uhr Boston Celtics siegen bei Comeback von Daniel Theis

Daniel Theis hat in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr zu den Boston Celtics einen Erfolg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Die Celtics gewannen mit 135:87 (69:42) bei den Philadelphia 76ers. Theis war in der vergangenen Woche von den Houston Rockets zu den Celtics gewechselt, in einem Spielertausch beider Teams ging Dennis Schröder (Braunschweig) nach Houston. Der Nationalspieler aus Salzgitter hatte bereits in seinen ersten dreieinhalb Jahren in der NBA für die Celtics gespielt. | 16.02.2022 08:44