Borowski verlässt Werder Bremen

Der frühere Nationalspieler Tim Borowski wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Werder Bremen nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 41-Jährige arbeitete zuletzt als Co-Trainer des im Mai freigestellten Florian Kohfeldt. Unter dem neuen Coach Markus Anfang, der am Sonntag in Bremen offiziell vorgestellt werden soll, wird Borowski demnach nicht mehr zum Trainerstab gehören. Als Spieler gehörte er zu dem Bremer Team, das 2004 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann. | 04.06.2021 11:35