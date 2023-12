Stand: 18.12.2023 19:05 Uhr Bornemann will "Klarheit" im Vertragspoker mit Hürzeler

Sportchef Andreas Bornemann vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat in den Vertragsverhandlungen mit Trainer Fabian Hürzeler den Druck erhöht. "Klarheit tut allen gut", sagte der Geschäftsleiter Sport des Tabellenzweiten am Montag. "Fabian muss sich mit seinen Leuten, mit denen er sich enger und vertrauter austauscht, klar darüber werden, was für ihn in seiner Karriere sein Weg, seine Idee ist." Hürzelers Vertrag mit dem Aufstiegskandidaten läuft nach übereinstimmenden Medienberichten nach dem Ende dieser Saison aus. | 18.12.2023 19:04