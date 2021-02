Stand: 02.02.2021 17:15 Uhr Boris Herrmann lost DFB-Pokalviertelfinale aus

Weltumsegler Boris Herrmann lost am Sonntag (ab 18.30 Uhr) in der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor den Achtelfinals am Dienstag und Mittwoch bekannt. Herrmann hatte als erster Deutscher an der Langstrecken-Regatta Vendéee Globe teilgenommen und war Fünfter geworden. Die Viertelfinal-Begegnungen finden am 2./3. März (Dienstag/Mittwoch) statt. | 02.02.2020 17:14