Stand: 03.03.2025 10:12 Uhr Bölk nicht im Kader der deutschen Handball-Frauen

Auf den Werbeplakaten für die Heim-Weltmeisterschaft ist Emily Bölk omnipräsent, doch beim Start der deutschen Handballerinnen ins WM-Jahr fehlt die Co-Kapitänin. Als Bundestrainer Markus Gaugisch am Montag in Trier die DHB-Auswahl zur Vorbereitung auf die Länderspiele gegen den Olympia-Zweiten Frankreich begrüßte, gehörte die gebürtige Buxtehuderin nicht zum 20-köpfigen Aufgebot. "Wir haben ihr im persönlichen Gespräch die Situation geschildert und die Entscheidung mitgeteilt", sagte Gaugisch zum überraschenden Verzicht auf die 26 Jahre alte Rückraumspielerin vom ungarischen Topclub Ferencvaros Budapest. Seit ihrem Debüt im Juni 2016 absolvierte Bölk bisher 132 Länderspiele, in denen sie 396 Tore erzielte. | 03.03.2025 10:10