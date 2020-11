Stand: 30.11.2020 11:45 Uhr Bölk mit "riesiger" Vorfreude zur Handball-EM

Trotz der widrigen Umstände kann es Handball-Nationalspielerin Emily Bölk kaum erwarten, dass am Dienstag die EM in Dänemark endlich losgeht. "Wir freuen uns riesig, dass die EM überhaupt stattfinden kann", sagte die 22-jährige Buxtehuderin. Man versuche die besonderen Bedingungen auszublenden und sich nun "voll auf das Sportliche zu konzentrieren". Die Spielerin von Ferencvaros Budapest, will ab dem ersten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Rumänien voll angreifen und um eine Medaille mitspielen. | 30.11.2020 11:40