Bluterguss in der Leber: THW-Profi Magnus Landin im Krankenhaus

Handballprof Magnus Landin vom THW Kiel hat seine Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzungsbedingt abgebrochen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 27 Jahre alte Linksaußen bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben. Im Spiel der Kieler bei den Füchsen Berlin (26:34) hatte sich Landin beim Zusammenprall ein stumpfes Bauchtrauma zugezogen. Symptome zeigten sich aber erst beim Training mit der Nationalmannschaft. Untersuchungen ergaben, dass sich in der Leber ein Bluterguss gebildet hat. Daher wurde Landin zur Beobachtung stationär aufgenommen. Wie lange er dem THW fehlen wird, ist noch unklar. | 12.10.2022 12:34