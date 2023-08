Stand: 15.08.2023 20:31 Uhr Bitteres Aus im DFB-Pokal für Holstein Kiels Fußballerinnen

Die Regionalliga-Fußballerinnen von Holstein Kiel haben in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung knapp verpasst. Das Team von Coach Bernd Begunk unterlag dem Zweitligisten Borussia Mönchengladbach am Montagabend nach hartem Kampf mit 2:3 (1:1). Ronja Jürgensen (1:0/22.) und Johanna Labuj (2:1/47.) hatten die KSV zweimal in Führung gebracht. Die Treffer für die Gladbacherinnen erzielten Sarah Schmitz (35., 65.) und Emily Tichelkamp (58.). Ergebnisse DFB-Pokal | 14.08.2023 20:29