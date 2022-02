Stand: 07.02.2022 10:07 Uhr Bitter lost THW Kiel den Gegner im DHB-Pokal-Halbfinale zu

Trainer Filip Jicha atmete nach dem Viertelfinalsieg des THW Kiel im deutschen Handball-Pokal tief durch. "Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen. Sie war sehr fokussiert", sagte er nach dem 26:24 (12:13) bei den Rhein-Neckar Löwen. Dadurch sind die Kieler am 23./24. April beim Final Four in Hamburg dabei. Der frühere Nationalkeeper Johannes Bitter (HSV Hamburg) zieht am Dienstag die Lose. Mögliche Gegner: SC Magdeburg, HC Erlangen und der Sieger aus dem Spiel TBV Lemgo Lippe gegen MT Melsungen. | 07.02.2022 10:02