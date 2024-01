Stand: 10.01.2024 13:13 Uhr Bittencourt fordert Winter-Neuzugänge für Werder Bremen

Nach Coach Ole Werner hat auch Mittelfeldakteur Leonardo Bittencourt neue Spieler für Fußball-Bundesligist Werder Bremen gefordert. "Ich würde mir schon wünschen, dass wir Jungs dazu gewinnen, die uns sofort helfen können", sagte der 30-Jährige bei einer Medienrunde am Mittwoch. "Das war in den letzten Jahren nicht wirklich der Fall. Da haben wir Jungs dazu bekommen, die ein Stück weit Zeit brauchten, die Liga kennenzulernen." Nach der 1:3-Pleite im Testspiel bei Zweitliga-Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig und wenige Tage vor der Saisonfortsetzung in Bochum am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) hatte Trainer Werner Verstärkungen für seinen kleinen Kader gefordert. | 10.01.2021 13:11