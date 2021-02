Stand: 12.02.2021 17:20 Uhr Bis Saisonende: HSV-Handballer holen Keeper Vortmann

Handball-Zweitligist HSV Hamburg hat Torhüter Jens Vortmann für den Rest der Saison verpflichtet. Der 33 Jahre alte Profi kommt vom Ligarivalen Wilhelmshavener HV, der Insolvenz angemeldet hat. Aus diesem Grund konnte sich Vortmann auf eine Ausstiegsklausel berufen und seinen Verein sofort verlassen. In Hamburg absolvierte er bereits sein erstes Training und ist im Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim am kommenden Mittwoch spielberechtigt. Schon 2015 hatte der 350-malige Erstliga-Spieler und elfmalige Nationaltorhüter für ein halbes Jahr in Hamburg unter Vertrag gestanden. | 12.02.2021 17:19