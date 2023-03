Stand: 17.03.2023 13:29 Uhr Billie Jean King Cup: Hamburgerin Lys erneut dabei

Die deutschen Tennis-Damen spielen die Erstrunden-Partie im Billie Jean King Cup gegen Brasilien (14. und 15. April in Stuttgart) in Bestbesetzung. Teamchef Rainer Schüttler nominierte neben Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Tatjana Maria und Laura Siegemund auch Eva Lys. Die Hamburgerin hatte im November beim 3:1 in Kroatien ihr Einzel-Debüt für die DTB-Auswahl gefeiert. | 17.03.2023 13:20