Stand: 05.12.2020 15:14 Uhr Biathlon: Peiffer verpasst Podest

Biathlet Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) hat beim Weltcup in Kontiolahti nach Platz zwei im Sprint in der Verfolgung das Podest klar verpasst. Der Olympiasieger musste sich nach fünf Schießfehlern mit Rang 18 begnügen. Als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes kam Benedikt Doll auf einen starken fünften Platz. Der 31-Jährige unterstrich damit seine aufsteigende Form. Der Schwede Sebastian Samuelsson, nur 18. nach dem Sprint, feierte in 32:26,7 Minuten (ein Schießfehler) seinen ersten Weltcup-Erfolg. | 05.12.2020 15:13