Stand: 23.01.2021 17:10 Uhr Biathlon: Peiffer mit Männer-Staffel Vierter in Antholz

Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer um Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) hat bei der WM-Generalprobe im italienischen Antholz das Weltcup-Podest um 4,6 Sekunden verpasst. Peiffer, Erik Lesser, Roman Rees und Benedikt Doll kamen in der Südtirol-Arena nach insgesamt sechs Nachladern auf Platz vier - auf Sieger Frankreich fehlten 54,4 Sekunden. Das Weltmeister-Quartett benötigte neun Nachlader und setzte sich in einer Sprint-Entscheidung in 1:14:25,8 Stunden vor Norwegen (1 Strafrunde/9 Nachlader) und Russland (1/7) über die 4 x 7,5 Kilometer durch. | 23.01.2020 17:08