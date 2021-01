Stand: 24.01.2021 16:16 Uhr Biathlon: Peiffer beim Massenstart-Sieg von Bö Fünfter

Die deutschen Biathlon-Männer haben es im letzten Rennen vor den Weltmeisterschaften im Februar nur ganz knapp nicht auf das Podest geschafft. Beim Massenstart-Sieg von Weltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen am Sonntag in Antholz war Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) als Fünfter bester deutscher Skijäger. 4,9 Sekunden fehlten Peiffer auf den Podestplatz. Bö setzte sich in 35:44,3 Minuten durch, feierte seinen vierten Saisonsieg und seinen 52. Weltcup-Erfolg. | 24.01.2021 16:16