Stand: 08.01.2022 15:53 Uhr Biathlon: Hildebrand mit Lesser in Oberhof auf Rang sieben

Franziska Hildebrand hat an der Seite von Erik Lesser beim Biathlon-Weltcup in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel einen Podestplatz verpasst. Das Duo hatte am Sonnabend mehrfach in Führung gelegen, doch nach zu vielen Fehlern in ihren abschließenden beiden Schießen fiel die Ex-Weltmeisterin vom WSV Clausthal-Zellerfeld noch weit zurück. Am Ende belegten Hildebrand/Lesser mit 1:25,7 Minuten Rückstand auf Sieger Russland Platz sieben. | 08.01.2021 15:50