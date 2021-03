Stand: 14.03.2021 11:50 Uhr Biathleten enttäuschen als Neunte in Mixed-Staffel

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups in Nove Mesto in der Mixed-Staffel als Neunte enttäuscht, konnten ein drohendes Debakel aber noch abwenden. Bei schwierigen Bedingungen mit ständig wechselndem Wind und Böen leisteten sich Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Benedikt Doll am Sonntag 14 Nachlader und eine Strafrunde durch Herrmann. Zwischenzeitlich lag das DSV-Quartett nur auf dem 23. Rang. Am Ende betrug der Rückstand auf die bärenstarken Norweger, die nur vier Nachlader brauchten, unfassbare 3:38,0 Minuten. | 14.03.2021 11:50