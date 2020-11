Stand: 05.11.2020 09:11 Uhr Biathlet Peiffer: "Wenigstens meinen Job machen"

Auch bei den Biathleten werden die Stadien in der am 28. November im finnischen Kontiolahti beginnenden Saison nicht im Ansatz so gefüllt sein wie gewohnt. Die beiden Weltcups Anfang Januar in Oberhof finden vor leeren Rängen statt, auch bei anderen Rennen droht ein solches Szenario. "Diese Saison müssen wir uns mit Corona arrangieren", sagte Arnd Peiffer aus Clausthal-Zellerfeld, "Und wenn ich die Wahl habe, gar keine Rennen zu laufen oder eben ohne Zuschauer, dann entscheide ich mich natürlich für die Rennen ohne Fans. Weil ich dann wenigstens meinen Job machen kann", betonte der fünfmalige Weltmeister. | 05.11.2020 09:00