Biathlet Peiffer 20. in WM-Verfolgung

Nach ihrem historischen Sprint-Debakel haben die deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka kaum Wiedergutmachung betrieben. In der Verfolgung über 12,5 Kilometer landete Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) am Sonntag bei der erfolgreichen Titelverteidigung des Franzosen Emilien Jacquelin nach vier Schießfehlern nur auf dem 20. Platz. Der Sprint-Olympiasieger war von Rang 36 gestartet und konnte sich nicht entscheidend nach vorne arbeiten. Der Rückstand des 33-Jährigen aus dem Harz betrug 2:58,0 Minuten. | 14.02.2020 15:51