Stand: 30.03.2021 19:04 Uhr "Bessere Voraussetzungen": Ironman Hamburg in den August verlegt

Der Ironman Hamburg wird wegen der andauernden Corona-Pandemie verschoben. Die Veranstalter teilten am Dienstag mit, dass das Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 29. August statt wie geplant am 6. Juni gestartet wird. "Wir glauben, dass eine Austragung im August unter besseren Voraussetzungen stattfinden kann und wollten sicherstellen, dass unsere Athletinnen, Partner und Volunteers so früh wie möglich Bescheid wissen", hieß es weiter. | 30.03.2021 19:05