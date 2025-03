Stand: 12.03.2025 18:38 Uhr Bericht: Zukunft von Abwehrspieler Jung bei Werder geklärt

Werder Bremen wird den im Sommer auslaufenden Vertrag von Innenverteidiger Anthony Jung einem Medienbericht zufolge nicht verlängern. Diese Entscheidung sei dem 33-Jährigen mitgeteilt worden, berichtete die "Bild"-Zeitung. Jung war 2021 nach Bremen gekommen und schaffte mit dem Team den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. In dieser Saison kam er bislang in 28 Pflichtspielen zum Einsatz, 21 Mal von Beginn an. | 12.03.2025 18:38