Stand: 07.04.2021 10:42 Uhr Bericht: Löhmannsröben ein weiteres Jahr bei Hansa Rostock

Jan Löhmannsröben bleibt dem Fußball-Drittligisten Hansa Rostock auch über den Sommer hinaus erhalten. Laut "Bild" hat sich das Arbeitspapier des Innenverteidigers per Option automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. "Da muss ich in meinen Vertrag gucken, aber es wird schon stimmen", sagte Löhmannsröben, der erst seit vergangenem Sommer in Rostock spielt. "Ich fühle mich sehr wohl, habe hier ein super Team, wo es Spaß macht, ich verstehe mich mit dem Trainer gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ein paar Jährchen länger hier bleibe." | 07.04.2021 10:52