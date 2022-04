Stand: 26.04.2022 21:42 Uhr Bericht: Leitl nach der Saison zu Hannover 96

Laut einem Bericht von "Sky" wird Stefan Leitl in der kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Neben den Niedersachsen soll auch der FC Schalke 04 Interesse gehabt haben am 44-Jährigen, der derzeit in Diensten des schon als Absteiger feststehenden Bundesligisten Greuther Fürth steht. Leitl übernahm die Franken im Februar 2019. In der vergangenen Saison gelang der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga als Tabellenzweiter der Zweiten Liga. | 26.04.2022 21:40