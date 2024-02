Stand: 03.02.2024 10:32 Uhr Bericht: Karten fürs DFB-Pokalfinale für Hilfs-Schiri Krull

Für seinen spontanen Einsatz als Vierter Offizieller in der Bundesliga-Partie des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln (1:1) hat Tobias Krull als Dankeschön zwei Karten für das DFB-Pokalfinale in Berlin erhalten. Wie "t-online" berichtete, gab es für den 32 Jahre alten Fußball-Schiedsrichter zudem noch ein Dankesschreiben und ein von allen Referees unterschriebenes Schiri-Trikot. Der frühere Wolfsburger Nachwuchsspieler, der heute als Torwart und Sportlicher Leiter des Nachbarclubs MTV Gifhorn in der Landesliga tätig ist, war Zuschauer in der Wolfsburger Arena. Er sprang ein, weil Linienrichter Thorben Siewer in der Anfangsphase mit dem Ball angeschossen wurde und nicht weitermachen konnte. | 03.02.2022 10:22