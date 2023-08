Stand: 29.08.2023 17:47 Uhr Bericht: David vom HSV zu Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat offenbar Innenverteidiger Jonas David von Ligakonkurrent Hamburger SV ausgeliehen. Das berichtet die "Bild". Der 23-Jährige habe seinen Vertrag mit dem HSV für den Rostock-Deal zu den bisherigen Konditionen um ein Jahr verlängert. Davids Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2024 ausgelaufen. In dieser Saison kam David noch auf keinen Einsatz. Am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) spielen der HSV und Hansa Rostock in Hamburg gegeneinander. | 29.08.2023 17:46