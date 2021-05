Stand: 30.05.2021 13:17 Uhr Bericht: Anfang Favorit bei Trainersuche von Werder Bremen

Werder Bremen, Absteiger aus der Fußball-Bundesliga, wird nach Aussage von Sportchef Frank Baumann beim Portal "deichstube.de" in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren. "Wir wollen jemanden finden, der uns schnellstmöglich in die Erste Liga zurückführt", sagte er. Als Favorit gilt laut "Bild am Sonntag" Markus Anfang vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98. Auch Peter Zeidler (FC St. Gallen), Ole Werner (Holstein Kiel) und Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth) sind demnach in der engeren Auswahl. | 30.05.2021 13:02