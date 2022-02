Stand: 20.02.2022 15:45 Uhr Bergedorfer Diskuswerfer Sosna Zweiter in Sindelfingen

Diskuswerfer Mika Sosna hat bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften der Jugend in Sindelfingen Platz zwei in der Altersklasse U20 belegt. Das Leichtathletik-Talent vom Hamburger Club TSG Bergedorf erzielte seine Tagesbestweite von 61,09 Metern bereits im ersten Durchgang. Es siegte Marius Karges (Eintracht Frankfurt), der in seinem letzten Versuch auf 63,38 Meter kam und Sosna damit noch von Platz eins verdrängte. | 20.02.2022 15:45