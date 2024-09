Stand: 01.09.2024 14:06 Uhr Belgier Vranckx verlängert Vertrag beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat überraschend den Vertrag mit dem belgischen Nationalspieler Aster Vranckx verlängert. Der 21-Jährige, der im Sommer noch als Wechselkandidat galt, ist nach Angaben der Niedersachsen nun über 2025 hinaus an den VfL gebunden. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist überzeugt, "dass noch viel Potenzial in Aster steckt". In den vergangenen Wochen wurde Vranckx wiederholt mit AC Florenz, Lazio Rom und Aston Villa in Verbindung gebracht. | 01.09.2024 14:03