Bei Trainer-Jubiläum: SSC-Volleyballerinnen verlieren klar

Seinen 500. Einsatz als Coach der Volleyballerinnen des SSC Schwerin hat sich Felix Koslowski ganz anders vorgestellt: Am Samstagabend verloren die Mecklenburgerinnen beim Trainer-Jubiläum das Bundesliga-Topspiel gegen den Dresdner SC in eigener Halle mit 1:3 (16:25, 18:25, 25:14, 23:25). Der SSC rutschte damit in der Tabelle auf Rang drei ab, die Dresdnerinnen sind nun punktgleich, haben aber auch schon ein Spiel mehr absolviert. Überblick | 17.12.2022 20:14